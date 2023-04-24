إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول 4 أشخاص، مقيمين في قرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق، مصابين بجروح قطعية وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مشاجرة- أرشيفية
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أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع مشاجرة بينهم وآخرين في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.
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