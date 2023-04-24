اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المنيا

الإثنين، 24 أبريل 2023 04:25 م
إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلية لخلافات قديمة تجددت بين الطرفين وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي جنوب المنيا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بإحدي قري مركز ملوي، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.
 
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع المشاجرة بالقرية وتبين 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.
 

مديرية الامن

مشاجرة

ملوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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