اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:24 ص
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف اسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جانب ترعة بين قريتي الدوالطة وبليفيا مركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدائرة مركز بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.
 
وكان مستشفى بنى سويف الجامعى استقبل، " أحمد . ب . م "33 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وابنته "ملك"3 سنوات مصابة حالة إغماء، و"رحاب. ر. ذ" 27 سنة مصابة بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها "صفية" مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج و"سعدية. ف . ع" 70 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.
 

 


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