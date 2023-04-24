إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جانب ترعة بين قريتي الدوالطة وبليفيا مركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.