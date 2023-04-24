إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مدخل ابوصوير دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مدخل ابوصوير دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة كلا من يسري محمد الهادي ابراهيم57 عام مصاب كدمة شديدة بالجبهه اليمنى اشتباه كسر بالساعد الايمن ونجلته هاجر يسري محمد الهادي 20 عام مصابة اشتباه كسر والضلوع وصعوبة في التنفس ويوسف يسري محمد 16 عام مصاب نزيف من الانف واشتباه كسر بالانف جرح بالجبهة وجميعهم مقيمين القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.