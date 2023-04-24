إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة، تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بالنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة علاء أحمد إبراهيم 34 سنة فلاح وأحمد ماجي عبدالحكيم 27 سنة سائق وعادل رجب جلال 20 سنة فلاح، مقيمون جميعا قرية دلجا بمركز ديرمواس.

تم نقل المصابين لمستشفى ملوى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.