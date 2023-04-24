إصابة طفلة بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا

أصيبت طفلة، اليوم الإثنين، بطلق خرطوش في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طفلة بطلق خرطوش في الوجه، وتبين إصابة ريهام.ع، 5 أعوام، بطلقات خرطوش، في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات بمركز أبو تشت.
تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستقل الدراجة النارية واستوقفه لصوص بسرقة الدراجة وعندما تصدوا لهم أطلقوا عليهم النار.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.
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