إصابة طفلة بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا

قنا- صابر سعيد

أصيبت طفلة، اليوم الإثنين، بطلق خرطوش في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طفلة بطلق خرطوش في الوجه، وتبين إصابة ريهام.ع، 5 أعوام، بطلقات خرطوش، في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات بمركز أبو تشت.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.