اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة طفلة بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:42 م
إصابة طفلة بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت طفلة، اليوم الإثنين، بطلق خرطوش في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت بقنا، وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة طفلة بطلق خرطوش في الوجه، وتبين إصابة ريهام.ع، 5 أعوام، بطلقات خرطوش، في الوجه، في مشاجرة بقرية الحسينات بمركز أبو تشت.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
 
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستقل الدراجة النارية واستوقفه لصوص بسرقة الدراجة وعندما تصدوا لهم أطلقوا عليهم النار.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.
 

 


إصابة طفلة

مشاجرة بقنا

قرية الحسينات

مركز ابوتشت

محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة