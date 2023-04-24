إصابة أم وابنها فى حريق منزل بنجع الشيخ فضيل جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيبت سيدة وإبنها الشاب فى حريق نشب داخل منزلهما فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل أحد المنازل فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة كل من "نعيمة.ع" 65 سنة، وإبنها الشاب "أسامة" البالغ من العمر 20 سنة، مصابين بحروق فى الوجه والصدر والذراع الأيمن والأيسر والبطن، وعلى الفور تم استدعاء رجال الحماية المدنية وسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقام رجال هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر، بنقل الأم المصابة وإبنها إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب فى إحدى العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، والذي أسفر عن إصابة 3 مواطنين بضيق تنفس وتشنجات نتيجة الدخان المتصاعد من الحريق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى أحد العقارات بشارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الوضع قبل إمتداد الحريق للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق فى دقائق معدودة، وتبين إصابة 3 مواطنين جراء الدخان المتصاعد من النيران، وهم كل من "آية محمود" 22 سنة، و"دعاء عيد" 18 سنة، و"رانيا سيد" 18 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.