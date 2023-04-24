إزالة 561 حالة إشغال مخالف بالإسكندرية.. ورفع 2250 طن قمامة فى كفر الشيخ

المحافظات- جاكلين منير-محمد سليمان

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الاشغالات والتعديات خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شوارع:طيبة، تانيس، إسماعيل الفنجرى ،بورسعيد ،طريق الجيش ،الغرفة التجارية ،كليه الطب ،السلطان حسين ،صفية زغلول ، سعد زغلول ،على عباس الحلوانى ،شجرة الدر ،محسن، اليعقوبى ،مسجد الحضرى، المحكمة ،ايزيس ،زين العابدين ، الرصافة ،محرم بك ، الحدينى ، المحور ،قنال السويس ، طريق الحرية، طريق 26 يوليو ، منشا ، المنزلاوى، بوالينو ،الاسكندراني، بدوى ،طنطاوى جوهر، عرفان ،سوق الشاشى، سوق السيدة فاطمة، محمد عباس المهدى ،عرفات ، بدر، اليعقوبى ، اسماعيل مهنا ، الخديوى ، سلامه حجازى ، الميرغنى ، كنج عثمان ، الخازن ،بنى اميه ،كافور، والطريق السريع والمطار وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 340 حالة إشغال متنوع و90 حالة إشغال هالك.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع النبوي المهندس ، مصطفى كامل ، 30 ابو كمال ، ملك حفني بحري ، وطريق الكورنيش ، ميدان المندرة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 211 حالة إشغال متنوع.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع اسماعيل صبري، طريق الكورنيش ، قصر رأس التين، ميدان عرابي ، التحرير ، شارع السيد محمد كريم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 51 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الاشغالات والتعديات إستهدفت شوارع مسجد سيدي بشر بحري ، طريق الجيش الكورنيش ، بن سلامة ، مسجد الجهيني دربالة ، محمد نجيب ، إسكندر إبراهيم ميامي ، البكباشي العيسوي ، قائد الاسراب ميامي ، ملك حفني بحري ، خليل حمادة سيدي بشر بحري وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 150 حالة إشغال متنوع.

كما شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، رابع أيام عيد الفطر المبارك، حملات النظافة ورفع القمامة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2250 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،واللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق،وعلي سلامه، رئيس مجلس مدينة مسير، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، و ايمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، وسليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملات النظافة بالمدن والقرى، ورفع المخلفات اليومية.