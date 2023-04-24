إزالة حالات تعد على الرقعة الزراعية وتراكمات الأتربة بالشوارع والحدائق بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تستكمل الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها على مدار اليوم بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة العمل ليل نهار، والتواجد الميدانى فى الشارع للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رصد أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول حتى يتسنى تهيئة كل الأجواء المناسبة، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، حالتى مبانٍ على الأراضى الزراعية بقروى الكفور إحداهما بمنطقة الرغامة شرق بمساحة 175 م2، والثانية بمنطقة سبيل قبلى بمساحة 75 م2 .

وفى نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بالشوارع والطرق الرئيسية والداخيلة والميادين والحدائق بواقع 246 طنا يومياً، حيث يتم تنفيذ الأعمال خلال الفترة الصباحية والمسائية، وشملت الكميات التى تم رفعها 84 طنا بنطاق حى شرق، و72 طنا بنطاق حى جنوب، و30 طنا بنطاق حى غرب، بجانب 20 طنا بنطاق حى الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى 20 طنا بقرية أبو الريش، و20 طنا بقرية غرب أسوان.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمدينة والطريق العام، وكذا الحدائق حيث يتم رفع كميات الأتربة والقمامة بمتوسط 5 أطنان يومياً، بالتوازى مع متابعة انتظام عمل جميع المرافق العامة بالكفاءة المطلوبة.