إحالة 12 متهما لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أحالت نيابة الإسماعيلية الكلية، أوراق قضية مقتل شاب علي يد عدد من المتهمين، إلى محكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم 2201 لسنة 2022 جنايات كلي الإسماعيلية.

وتواجه محكمة جنايات الإسماعيلية ، المتهمين بعدة تهم، بينها قتل المجني عليه عمدا، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه المتهم وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والتسبب في إصابة مواطنين بالذعر خلال الواقعة.

وكان قد أصيب الشاب مصطفي وليد بطلق ناري خلال محاولة فضه لمشاجرة نشبت في شارع طنطا بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، خلال خروجه من المسجد وأداء صلاة الفجر قرب منزله.

وبحسب تحريات المباحث الجنائية فإن المتهم حاول إنهاء خلاف نشب بين عدد من الأشخاص، إلا أنه خلال تحجيزه وإبعاده أحد الأطراف، أطلق عليه شخص عيار ناري أصابه في الوجه والصدر نقل علي اثره الي المستشفي إلا أنه توفي فور وصوله بسبب توقف القلب والرئة.

ونجح ضباط المباحث الجنائية في القبض علي المتهمين بعد تحديد هويتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش".

وبحسب أمر الإحالة فإن النيابة وجهت التهم لـ 12 متهم وهم كلا من هشام محمد عنتر "محبوس" وخالد محمد عنتر "هارب" وعبد الله محمد احمد السيد "محبوس" ويوسف محمد احمد السيد "محبوس" وعمر أشرف محمد امين كه "هارب" وبلال احمد محمد محمود "هارب" ومحمود احمد محمد محمود "هارب" ومحمود السيد عبد الكريم عبد الغفار "هارب" ومحمد طارق محمد عثمان "هارب" وحسن فتحي حسين "هارب" وأحمد تامر ابراهيم ابو بكر "هارب".