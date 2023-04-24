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إجازة عيد الفطر 2023.. اعرف هتنتهى امتى ؟

الإثنين، 24 أبريل 2023 09:23 م
إجازة عيد الفطر 2023.. اعرف هتنتهى امتى ؟ عيد الفطر المبارك
كتب: أية دعبس

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يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومتى ستنتهى، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، أنها بدأت اعتبارا من الخميس 20 أبريل، وتنتهى غد الثلاثاء 25 أبريل الجارى، قائله أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتى فى ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذى نص فى مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.    

 


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