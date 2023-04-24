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أغلبية الأمريكيين يرفضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات 2024.. "NBC" تكشف السبب

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:22 ص
أغلبية الأمريكيين يرفضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات 2024.. "NBC" تكشف السبب بايدن وترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف استطلاع جديد لشبكة ان بي سي، ان معظم الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس السابق دونالد ترامب او الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2024 .

وأظهر الاستطلاع ان 60% من الأمريكيين يعتقدون أنه لا ينبغي على ترامب محاولة استعادة المكتب البيضاوي  بما في ذلك ثلث الجمهوريين تقريبًا، و30% ممن يعتقدون انه لا ينبغي ان يترشح للمرة ثالثة في 2024 يشيرون الى التهم الجنائية التي يواجهها في نيويورك باعتبارها سبب رئيسي لرفضهم ترشحه.

في الوقت نفسه ، يعتقد 70 % من الأمريكيين أن بايدن لا ينبغي أن يسعى لولاية ثانية - بما في ذلك 51 % من الديمقراطيين، واستشهد 48% ممن قالوا انه لاينبغي عليه الترشح مرة ثانية بعمره على انه مصدر قلقهم الرئيسي.

تتماشى النتائج الأخيرة مع استطلاعات الرأي الأخرى التي تشير إلى انخفاض الحماس بشان ترامب وبايدن في الوقت الذي يستعد فيه الرجلان لما يمكن أن يكون مباراة العودة لانتخابات 2020، أطلق ترامب حملته الانتخابية رسميا نوفمبر الماضي بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي ومن المتوقع ان يعلن بايدن قريبا عن ترشحه.

كما أظهر استطلاع اخر للرأي أجرته يو جوف ان 38 % من المشاركين أفادوا بأنهم يرون فكرة إعادة المباراة الانتخابية بين ترامب وبايدن في السباق الرئاسي "مرهقة"

 

في استطلاع NBC  ، لا يزال ترامب يأتي في مقدمة المرشحين الأساسيين للحزب الجمهوري ، متقدمًا بـ 15 نقطة مئوية على حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس - الذي لم يطلق عرضًا بعد - باعتباره الخيار الأول للناخبين الجمهوريين.

 

 


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الانتخابات الامريكية 2024

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