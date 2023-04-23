9 خدمات يقدمها "الشهادات الموحد" بجامعة بنها.. أبرز معلومات التطبيق الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل جامعة بنها ، بمحافظة القليوبية، العمل على توفير الجهد والوقت لطلاب وخريجى الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، من خلال العمل على ميكنة الخدمات، وإطلاق نظام الشهادات الموحد بكليات الجامعة، من أجل التيسير فى عملية استخراج الوثائق المختلفة بالكليات، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول "نظام الشهادات الموحد"، والخدمات التى يقدمها، والتى جاءت على النحو التالي:

- تم إطلاق تطبيق "نظام الشهادات الموحد" بالجامعة، لتوفير خدمة طلب استخراج الوثائق المختلفة من الكليات، سواء للخريجين أو طلاب الجامعة إلكترونيا.

- التطبيق الجديد يقدم خدمات لاستخراج الشهادات والإفادات المختلفة بالكليات، منها "شهادة بيان تقديرات - شهادة التخرج - بيان النجاح -الإفادات- شهادة القيد - الشهادة الأصلية - بدل فاقد للشهادة الأصلية- شهادة بالمحتوى العلمي- خطاب تدريب".

- نظام الشهادات الموحد يعمل على توفير الوقت والجهد لمتلقى الخدمة والإداريين بالكليات وتنسيق العمل وسهولة إصدار التقارير الخاصة بالطلبات.

- التطبيق يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لإحداث نقلة فى الأداء المؤسسى وتطوير وتنمية القدرات البشرية وميكنة العمل والتحول الرقمى ورفع كفاءة العاملين بالجامعة.

- طباعة شهادات التخرج لطلاب الجامعة تتم فى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية منذ 3 سنوات والذى يعد أول وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

- يقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها.

- التطبيق يستهدف الحوكمة اللازمة على وثائق الجامعة المختلفة.

- كذلك خدمات الدفع الإلكترونى نظير استخراج الوثائق المختلفة ومتابعة حالة الطلبات لمعرفة موعد التسليم.

- انتهى فريق تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم وتنفيذ النظام "قاعدة بيانات" لإدارة طلبات استخراج الوثائق بالجامعة لمتابعة الطلبات وإصدار التقارير اللازمة إلكترونياً.