116 مكتب بريد تقدم خدمات التوثيق التابعة للشهر العقارى.. اعرف عناوينها

كتب إبراهيم قاسم

تواصل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذ خطتها التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل منذ عام 2019، لحل الازمات المتراكمة للشهر العقاري، وذلك من خلال التوسع في فتح مكاتب توثيق جديدة وتطوير القديم منها والدفع بسيارات متنقلة أو تقديم الخدمات عبر مكاتب ومنافذ جديدة كالبريد والأندية الرياضية.

وسبق ووقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجبه تم الاتفاق على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقاري وبلغ عددها 116 مكتب موزعة جغرافيا وفقا لاحتياجات المواطنين.

وتتمثل عناوين مكاتب البريد التي تقدم خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري في:

في محافظة الجيزة كل من مكاتب المهندسين وكفر طهرمس وقصر الباسل والجون والسلين والمرازيق وأم خنان واللشت والحي الأول الشيخ زايد والمنصورية واكتوبر الرئيسي ومجمع خدمات أكتوبر ومینا جاردن سيتي.

وفى محافظة القاهرة مكاتب مدينة الشروق وضباط الهايكستب والمنطقة الصناعية الثالثة ومدينة العبور والسلام ثان والهايد بارك وبتروسبورت ومصر القديمة والفهميين وركن حلوان والثانوية الجوية والمسيري وبانوراما أكتوبر وكفر الباشا وعين شمس منشية البكري وتوفير شبرا.

وفى الإسماعيلية مكتب المستقبل وفى الشرقية مكتب الجديدة وبلبيس وتوفير الزقازيق والإبراهيمية والأسدية والصالحية الجديدة وأبو كبير ثان وأولاد صقر وبحطيط.

وفى الدقهلية مكاتب أجا والمطرية والمنصورة وفى دمياط مكتب إسكان مبارك وفى كفر الشيخ مكاتب شباس عمير والمنشأة الصغرى وبلطيم الرئيسي والمرابعين وكفر الشيخ الرئيسي.

وفى الإسكندرية مكتب الإسكندرية والسراي وسیدی جابر وصلاح الدين وطوسون ومركز الحركة ورأس التين والقاعدة البحرية وبرج العرب الجديدة وفى البحيرة المجمع الحكومي وآيتاي البارود.

وفى الأقصر مكتب الدير باسنا والضبعية وطفنيس وطيبة الجديدة وفى البحر الأحمر مكتب القصير والمستقبل وسفاجا ثان وفى أسوان مكاتب الرديسية وأسوان وكوم امبو، وفى سوهاج مكاتب أخميم ودار السلام وسوهاج وفى قنا مكتب أبو شوشة وقفط وقنا ودندرة ونجع حمادي، وفى المنيا مكتب الشباب والمستقبل والمنيا فرعى وأبيوها وبلنصورة وبلی مزار فرعی ودلجا وملوی فرعی.

وفى الوادي الجديد مكتب الخارجة الرئيسي وفى أسيوط مكاتب الغنايم وبني عديات، وفى بني سويف مكاتب الفشن والميمون وتزمنت الغربية وسمسطا بني سويف الرئيسي وبنى سويف شرق وفى الغربية مكاتب أبشواى الملق وبسيون وسنباط وطنطا الرئيسي وكفر الزيات كفر كلا الباب ونهطای وفى القليوبية مكاتب باسوس وشبين القناطر وقليوب المحطة وفى المحلة الكبرى بالغربية مكاتب غزل مصر ودمرو.

وفى المنوفية مكاتب مدينة السادات ومنوف والبتانون بلد والمصيلحة وام خنان وشبين الكوم الجديدة وطوخ طلبشا وكفر ربيع.