يخفف الضغط على فيصل والهرم.. كل ما تريد معرفته عن محور عمرو بن العاص الحر

كتبت - مرام محمد

أشهر قليلة باتت تفصلنا عن افتتاح مشروع محور عمرو بن العاص الحر بمحافظة الجيزة، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذ بإقليم القاهرة الكبرى من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد.

-يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة.

-يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر.

-تم البدء فى تنفيذه فى شهر ديسمبر 2022.

-يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى).

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

-بلغت ميزانية المشروع 6 مليارات جنيه.

-يبلغ طوله حوالى 5 كيلو مترات بإجمالي 12 حارة مرورية.

-يهدف إلى تخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة.

-يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.

-يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بشوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

-من المقرر الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة نهاية يوليو القادم.