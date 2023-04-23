وكيل صحة المنوفية يتفقد مكتب صحة قويسنا ويتابع مبادرة المقبلين على الزواج

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة على مكتب الصحة قويسنا ثالث أيام العيد، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتفقد إنتظام سير العمل ومتابعة الانضباط بالمستشفيات، والوحدات الصحية خلال عيد الفطر المبارك وإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وقام بالتأكد من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية من فحص المقبلين على الزواج، كما تفقد الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتم مراجعة خطة التأمين الطبي ومخزن الطعوم والألبان ، وقد رافق في المرور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا.