وزير الخارجية يدعو لضرورة قبول الأطراف السودانية بالتهدئة حقنا لدماء الشعب السوداني

أحمد جمعة

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين إبراهيم طه" للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقد أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الطرفين شددا على ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان، حيث أعربا عن الأسف الشديد للخروقات التي تمت لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر في مختلف المحافل وعلى المستوى الثنائي من أجل دعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار، مشيراً إلى بدء مصر إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السودان. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تجاوب الطرفين مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق.