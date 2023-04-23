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خلال اتصال هاتفى ..

وزير الخارجية الفلسطينى يهنئ نظيره السعودى بعيد الفطر

الأحد، 23 أبريل 2023 04:32 م
وزير الخارجية الفلسطينى يهنئ نظيره السعودى بعيد الفطر وزير الخارجية السعودى
إيمان حنا

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. وفق"واس".

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى، تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر.

وتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها .وفق الإذاعة الجزائرية .
 
وتطرقا أيضا إلى الزيارة المرتبقة للرئيس تبومن إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.

عيد الفطر

اخبار الخارجية السعودية

وزير خارجية السعودية



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