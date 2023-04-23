مصرع شخص وإصابة 14 أخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى المار بالقرب من مدخل مدينة المنيا واسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 14أخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوى الغربي