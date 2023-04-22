مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائي آثر تناول وجبه غذائية غير صالحة في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارًا من عمليات النجدة، يفيد تسمم أسرة واحدة مكونه من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال بقرية تلة بمركز المنيا، آثر تناولوا طعام فاسد.

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة.