مدينة الزينية بالأقصر تزيل تعديات على أملاك الدولة فى أيام العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد، قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ومن جانبه، أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز، بتنفيذ أعمال إزالة لتعدى فى المهد خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 4 تعديات أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت والمونة السوداء، حيث تمت إزالة بالمهد بناحية الزينية قبلي من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم 66 لسنة 2022.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه شملت حالات التعدى ما يلي:- (الأولى على مساحة 75 مترا، الثانية على مساحة 50 مترا، الثالثة على مساحة 50 مترا، الرابعة على مساحة 125 مترا بإجمالي مساحة 300 متر)، وتم عمل محاضر تعدى على أراضى زراعية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإحالة للنيابة العامة، وذلك بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ومدير الجمعية الزراعية ومسئول القسم الفني بالإدارة الهندسية، وبمرافقة قوة تأمين من نقطة شرطة الزينية.



إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى أيام العيد



حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى أيام العيد