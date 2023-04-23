محور سمير فرج شمال الأقصر.. مشروع قومى لربط الصحراوى الشرقى بالغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أحد أهم وأضخم المشروعات القومية التى تتم على أرض محافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية، هو مشروع "محور سمير فرج" شمال الأقصر الذى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الحدة المرورية فى البر الشرقى، عبر توفير الوقت على السائقين والباصات السياحية للتنقل بين المزارات السياحية فى البرين الشرقى والغربى، حيث يتم العمل على قدم وساق فى المشروع الضخم للربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى ويساهم فى دعم حركة السياحة وتسهيل وصولهم من مطار الأقصر وحتى البر الغربى فى أسرع وقت، وسيكون أكبر محور مرورى فى محافظة الأقصر بأكملها.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أنه يتم العمل بكل جدية يومياً فى أكبر مشروع لإنشاء محور مرورى لربط الشرق بالغرب، حيث يعد المحور أحد عناصر المشروع القومى لمحاور النيل التى تهدف إلى إنشاء محور يربط بين الشرق والغرب كل 35 كيلو متر، مشيداً بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالبدء فى هذا المشروع الكبير بعد عرض وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، وكذلك بنسب التنفيذ فى المشروع الذى سيعمل على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر لغربها، مثمناً حجم الجهد المبذول من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المنفذة لإنجاز العمل بالمحور.

ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل فى مشروع محول سمير فرج شمال الأقصر المتوقف منذ عام2011، وبدأ العمل بتسليم الموقع فى 1/7/2020 وتم بداية العمل بتاريخ 15/11/2020، ويربط المحور بين الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى على مسافة 19.5 كم، وجارى العمل بشارع المحور الخاص بربط الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية بعرض 60 م بمتوسط 40 م يضيق ويتسع، وعدد الكبارى بالمشروع 10 كوبرى علوى وعدد 4 سطحى، وتم الإنتهاء من أعمال الكبارى بعدد 7 كوبرى، جارى العمل بكوبرى أعلى النيل، وجارى البدء فى أعمال عدد 2 كوبرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أعمال توسعة أعمال صناعية على ترعة جنابية الكرنك الشرقية وتغطية ترعة جودة وإزالة عمل صناعى قائم، ويبلغ إجمالى نسبة التنفيذ الكلية 55 %.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن أعمال تنفيذ "محور سمير فرج" شمال الأقصر تشمل تنفيذ 10 كبارى علوية و2 كوبرى سطحى على الترع، وهم كبارى البنى والكرنك والعوايدة ونجع الحمدين والزينية شرق النيل وكوبرى على النيل، وكوبرى غرب النيل وكوبرى للربط بين قنا والقصير وكوبرى يسى وكوبرى سطحى ترعة الكلابية، وكوبرى نجع الـ600 وكوبرى السكة الحديد وكوبريان سطحيان للربط مع الطريق الزراعى الغربى، حيث يأتى ذلك بالإضافة إلى تنفيذ 7 مشروعات توسعة لأعمال تغطيات منهم 4 مشروعات تغطية قائمة و3 مشروعات تغطية جديدة، وهم مشروع بربخ سيول ومشروع تغطية مسقى خاص بالإصلاح الزراعى، ومشروع توسعة الترعة العالية المستديم، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة مصرف الحبيل الشرقى، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الشرقية، ومشروع توسعة ترعة جنابية الكرنك الغربية، ومشروع تغطية ترعة جودة.



استمرار العمل فى مشروع محور شمال الأقصر



أعمال إنشاءات محور سمير فرج شمال الأقصر



العمل فى مشروع محور سمير فرج شمال الأقصر



المحور يدعم وصول السائحين للبر الغربى بشكل أسرع



المحور يربط بين الصحراوى الشرق والغربي بالأقصر



ربط المحور بالصحراوى الشرقى والغربي