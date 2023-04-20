التخطيط: إنشاء 167 محطة معالجة صرف و323 للتنقية ضمن "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024، للمشروع القومى حياة كريمة المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأضاف التقرير أن المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 52 مركزًا و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

وقال التقرير ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.