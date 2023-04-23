محافظ المنوفية: مليار و559 مليون جنيه إجمالى الاستثمار بقطاع البيئة

المنوفية – محمود شاكر

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قطاع البيئة يعد من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية لم تشهدها منذ سنوات عديدة.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن جملة الاستثمارات فى هذا القطاع بلغت مليار و559 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام 2020 كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة والقيام بحملات دورية لدعم الحملات الميكانيكية بالوحدات.=

وأكد محافظ المنوفية أنه تم رفع أكثر من 2 مليون و 400 ألف طن تراكمات المخلفات فى 8 مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت 234مليون جنيه.