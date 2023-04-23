محافظ المنوفية: ضبط 300 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية ، أنه تم اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تحرير 164 محضر تموينى تنوع ما بين 115 محضر مخالفات للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات و49 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه تم ضبط 300 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و3 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بهدف التربح ، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط منظومة الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه أفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بأن من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها خلال الحملة التفتيشية، تحرير محضرين جنح بمنوف ضد أصحاب محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وضبط 175 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضرين جنح بناحية بندر تلا ضد أصحاب ثلاجة لحفظ اللحوم لحيازتهم كمية قدرها 106 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدى بناحية سهواج بأشمون لتجميعه 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم ضد أى تلاعب.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مرور لجان المتابعة على كافة الأسواق والمحال العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة الأسعار وإحكام الرقابة على السلع، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.