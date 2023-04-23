محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه بالقنايات ومنيا القمح

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالنزول إلى قرية كفر حسن عكاشة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة لسرعة إصلاح الكسر الموجود بماسورة مياه الشرب والدفع بسيارات لشفط وكسح المياه المتراكمة بالشوارع والتى تتسبب فى إعاقة حركة المارة.

كما أمر المحافظ احمد ضاحى رئيس مدينة القنايات بسرعة الإستجابة لشكوى أهالى شارع مصطفى كامل والذين يتضررون من كسر بماسورة المياه الرئيسية والتى تسببت فى غرق الشارع بالمياه وإعاقة الحركه بالشارع.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، قامت رئاسه مركز ومدينه منيا القمح بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح كسر بماسوره المياه الرئيسية بقريه كفر حسن عكاشه التابعه للوحده المحليه بالجديده وشفط المياه المتراكمة بالشارع وعوده ال حياة إلى طبيعتها.

وفى سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القنايات باصلاح كسر بماسورة مياه بشارع مصطفى كامل بالمدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الإصلاح وشفط المياه الناتجة عن كسر الماسورة وفتح الطريق أمام عبور المواطنين.

أعرب أهالى منيا القمح والقنايات عن سعادتهم البالغة لإستجابة محافظ الشرقية لشكواهم، واصداره تعليمات فورية للأجهزة التنفيذية لسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب وشفط المياه المتراكمة بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.