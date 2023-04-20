محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات لاستقبال عيد الفطر

وأكد محافظ الشرقية على مديرى المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع أى أحداث طارئة وحلها فوراً.

وضع جدول حضور تبادلي لمديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث والإخطار بها فوراً.

واتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاه العيد بالتعاون بين الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف.

مراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحيه الأطعمة ( اللحوم – الأسماك ) مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادله من مثيلتها بالقطاع الخاص وحتى اجازه عيد الفطر المبارك مع تكثيف الحملات على الاسواق بكافة مراكز ومدن واحياء المحافظة واتخاذ الاجراءات تجاه المخالفين سواء زياده اسعار او امتناع عن بيع السلع.

والتأكد من توفر كافة السلع التموينية والبترولية وخاصه المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفره الخبز المدعم للمواطنين وقيام مديريه التموين بإعداد حملات يوميه على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات.

واستمرار تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبه عيد الفطر المبارك المتمثلة في ( ملابس - اقمشه - احذيه ) تضم اكبر عدد من العارضين لتلبيه احتياجات المواطنين على أن تحمل هذه المعارض اسم واحد هو (العيد فرحتنا).

ورفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافه اطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وازاله التعديات في المهد طوال اجازه عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الاراضي الزراعية أولويه أولى كل في نطاقه.

ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام - السرفيس - نقل الركاب) بالمحافظة لحركه المركبات وانتظامها وخطوط السير وتوفير الاعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانه المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفه النقل المعتمدة داخل المحافظة والى المحافظات الأخرى.

و تشكيل مجموعات عمل لمتابعه مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء مع ضرورة تواجد طاقم اداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام اجازه العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط به لتفقد اعمال المرافق والتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين واصلاح أي اعطال قد تطرأ خلال العيد.

ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة مع تواجد الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

ومتابعة استمرار اعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والاماكن العامة والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخالفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين مع تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانه العاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواح.

وقيام إدارة المرور والإدارات الفرعية التابعة لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافه المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري ومواجهه المخالفين خاصه مركبات التوك توك لمنع وقوع اي حوادث على الطرق واتخاذ كافة الإحتياطات المرورية لتحقيق اقصى سيوله مروريه لحركة السيارات.

وقيام مديرية الأمن ومراكز الشرطة والاقسام الشرطية بتكثيف الجهود الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية الهامة للدولة وتحقيق انضباط الأمن العام للمواطنين خلال فترة العيد.