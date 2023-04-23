محافظة القاهرة تزيل مخالفات البناء العشوائي خلال إجازة عيد الفطر.. صور

كتب سيد الخلفاوى ️

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في التصدى للتعديات و البناء المخالف وازالتها في المهد خلال فترة عيد الفطر المبارك ، والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وذلك فى إطار الاهتمام بملف التعديات على أراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء العشوائي والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في هذا الشأن .

وفى السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار والاجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة المساكن الإقتصادية ببلوك 15 منطقة 1 شارع عاطف البرقوقي بحلوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي و التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء الدكتور طارق بحيرى رئيس الحي وبالتعاون مع ادارة المتابعة الميدانية بالحى بإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص وإزالة أعمال مباني مخالفة بدون ترخيص بالعقار رقم ٢٤شارع فاطمة الأنصاري ارض الجمعيات الزهراء

وقاد عمرو عيسى رئيس حي المعصرة وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بحملة استهدفت إزالة تعدى على حرم الطريق بمنطقة مساكن منتصر وجاري اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين .

وتواصل الاجهزة التنفيذية لاحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع اي اعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالفة والرصد الدائم والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم .