اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 02:01 م
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إيقاف أعمال حفر لبناء مخالف على أرض زراعية ببنى سويف خلال أيام العيد

السبت، 22 أبريل 2023 12:50 م
إيقاف أعمال حفر لبناء مخالف على أرض زراعية ببنى سويف خلال أيام العيد إيقاف أعمال حفر لبناء مخالف
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة، لضبط وإزالة كافة التعديات فى المهد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وأشرف اللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد، على إيقاف أعمال حفر أساسات لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة تزيد على 500 متر أرض زراعية ولاية الرى على طريق "القاهرة - أسيوط الزراعي"، بزمام قرية منشأة حيدر التابعة لمجلس قروى تزمنت الشرقية، حيث تم وقف الأعمال وردم الأساسات والتحفظ على الحفار مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.

رافق السكرتير المساعد كل من هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف فواز رجب نائب رئيس المدينة، والمختصين من الوحدة المحلية وجهة الولاية، وحماية الأراضى، ورئيس قرية تزمنت الشرقية.

 


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