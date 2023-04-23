اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 02:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مايو المقبل.. "صيدلة القاهرة" تطلق معرض التوظيف السادس عشر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 23 أبريل 2023 01:00 ص
مايو المقبل.. "صيدلة القاهرة" تطلق معرض التوظيف السادس عشر.. اعرف التفاصيل جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة معرض التوظيف السادس عشر "معرض مهني SUSTx": 14-15 خلال شهر مايو المقبل، بهدف فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدما في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة.
 
وأكدت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، أن المشاركة فى هذا المعرض مجانية لطلاب وخريجين كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يتم تنظيم تحدي ابتكار استدامة فارما هو مسابقة تتحدى طلاب الصيدلة والخريجين لتطوير فكرة مبتكرة أو مشروع يعزز الاستدامة داخل المجال الصيدلاني وسيقام في معرض التوظيف السادس عشر، معرض SUSTx المهني.
 
ويمكن للمشاركين التقدم بشكل فردي أو في فرق، حيث يجب أن يضم كل فريق ثلاثة أعضاء كحد أدنى، سيتم منحك 5-10 دقائق لتقديم فكرتك في أحد الأشكال التالية: عرض باور بوينت تقديمي، ملصق، نموذج ثلاثي الأبعاد أو فيديو قصير.
 
وأوضحت كلية الصيدلة، أن الفريق الفائز سيحصل على جائزة قيمة وسيحصل على جائزة عميد الكلية الدكتور  غادة عبد الباري و كذلك فرصة تنفيذ فكرتهم على أرض الواقع.
 
وأوضحت الكلية أنه يجب اختيار أحد المفاهيم التالية لعرض الفكرة:
-حملة توعية حول التخلص الآمن من الأدوية.
-برنامج التبرع بالأدوية حول كيفية جمع الأدوية الغير مستخدمة وغير منتهية الصلاحية والتبرع به.
- تعزيز 3 روبية قوية: تقليل، إعادة استخدام، إعادة تدوير مخلفات المخدرات.
- حلول التغليف المستدام.
 
 

صيدلة القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

تدوير المخلفات

التغليف

التنمية المستدامة



الموضوعات المتعلقة

اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة فى زيارة ميدانية لمستشفى 500 500

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:33 ص

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 10:58 ص

الجامعات تستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.. بدء إعداد مقترحات جداول الامتحانات.. رئيس جامعة القاهرة يوجه بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.. وحلوان: التوسع فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص

شاهد محطة جامعة القاهرة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 11:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة