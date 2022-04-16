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"جودة المستحضرات الموضعية" ورشة بصيدلة القاهرة لبحث النهوض بصناعة الدواء

السبت، 16 أبريل 2022 10:32 ص
"جودة المستحضرات الموضعية" ورشة بصيدلة القاهرة لبحث النهوض بصناعة الدواء جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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عقدت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ورشة عمل بعنوان "جودة و تكافؤ المستحضرات الموضعية" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وفي إطار المساهمة في تحسين صناعة الدواء المصري والنهوض بها وتوطينها وفتح باب التصدير أمام المستحضرات الصيدلية المصنعة محليًا.
 
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن من ضروريات المرحلة الراهنة أن تساير صناعة الدواء متطلبات تكافؤ المستحضرات المرجعية المقابلة لها، يعد حاليًا من متطلبات تسجيل هذه المستحضرات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا في منطقة الخليج العربي وعدد من الدول العربية الأخرى، مما يسهم في زيادة صادرات تلك المستحضرات للأسواق العالمية، وبصفة خاصة السوق الأفريقية لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة ورواج كبير في هذه السوق.
 
من جانبها، قالت الدكتورة شهدة المراغي عميدة كلية الصيدلة، إن ورشة العمل تناولت دراسة جودة المستحضرات الصيدلية الموضعية ومتطلبات دراسات التكافؤ لها بحسب مرجعية هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الدواء الأوروبية (EMA) ومحاولة وضع خارطة طريق لتطبيق اشتراطات هذه الهيئات الدولية في صناعة الدواء المصرية.
 
وأضافت عميدة كلية الصيدلة، أن ورشة العمل ضمت محاضرين من جامعة القاهرة وشركات صناعة الأدوية المصرية بالإضافة إلى الشركات الأجنبية المعنية بالمستحضرات الموضعية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة المختلفة ومن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والمركز القومي للبحوث وممثلين عن العديد من شركات الأدوية.
 
من جهتها، قالت الدكتورة أمل مخلوف مديرة وحدة التصنيع الدوائى بكلية الصيدلة، إن ورشة العمل تكونت من 3 محاضرات، الأولى ألقاها الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بجامعة القاهرة بعنوان (تكافؤ المستحضرات الموضعية)، وألقى المحاضرة الثانية الدكتور محمد عبيد  بعنوان (جودة المستحضرات الموضعية)، وألقى المحاضرة الثالثة John Heaney مسؤول تطوير وأبحاث في واحدة من أكبر الشركات الأمريكية في مجال تصنيع وتطوير الـ diffusion cell وهي أحد الأجهزة التي تستخدم في اختبارات الجودة للمستحضرات الموضعية.
 
 

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المستحضرات الموضعية

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