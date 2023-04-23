لتسليم النور المقدس.. البابا تواضروس يستقبل كهنة وخدام رابطة القدس

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

وقدم الأباء الكهنة وخدام رابطة القدس لقداسته النور المقدس، والذى أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، لمصر للعام الثانى على التوالى.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأحد، صاحبَى النيافة الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية.

حيث تم عرض تقرير عن مؤتمر أساقفة أوروبا، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية لنيافتيهما.



استقبال قداسة البابا



البابا تواضروس يستقبل الأباء الكهنة