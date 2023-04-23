لافروف: عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية جلسات مجلس الأمن "غير حكيم"

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يسلطوا الضوء على عمل الوفد الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمر "غير حكيم" من قبل الولايات المتحدة".



وأضاف لافروف - قبيل مغادرته إلى نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "كنت على دراية أن زملاءنا الأمريكيين معروفون بقيامهم بمثل هذه الأشياء، البلد الذي يدعو نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حرية والأكثر إنصافًا فقد أعصابه".



ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الروسي في جلسات مجلس الأمن يومي 24 و25 أبريل الجاري.



وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت إلى أن واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين للوفد الروسي، برئاسة وزير الخارجية الروسي، إلى مجلس الأمن الدولي، والوفد يغادر.



وكتبت زاخاروفا، في وقت سابق، "بقيت 40 دقيقة قبل رحلة الصحفيين إلى نيويورك، وهم جميعا في المطار.. ولم يتم إصدار التأشيرات، وردت السفارة الأمريكية "نحن نعمل على ذلك".. من الواضح التلاعب في موضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين".



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في 14 أبريل الجاري أن الولايات المتحدة بدأت بإصدار التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المأزق لايزال قائما مع إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس الذين من المفترض أن يغطوا أعمال الوفد الروسي في مجلس الأمن.. فيما تترأس روسيا مجلس الأمن خلال أبريل الجاري ولمدة شهر، خلفاً لموزمبيق.