كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين فى ثالث أيام العيد.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

شهد كورنيش النيل بمحافظة المنيا، اقبالا كبيرًا من المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك فى ثالث أيام العيد، حيث توافد المواطنين على كورنيش النيل فى الساعات الاولى من الصباح، وازدادت الاعداد مع مرور الوقت.

كما شهدت المراكب النيلية اقبالا كبيرا من الشباب لعمل جولات داخل نهر النيل، والاستماع إلى الاغانى، والتنزه مع الطقس الربيعى المميز الذى تشهده المحافظة منذ اليوم الاول من عيد الفطر المبارك.

كما شهدت ايضًا الحدائق العامة والمتنزهات اقبالا كبيرًا من الأسر المنياوية التى توافدت من كل مكان لقضاء اجازت العيد، ياتى ذلك وسط التنسيق بين الاحهزة المعنية من الاجهزة الامنية والوحدات المحلية.