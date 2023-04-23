كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين فى ثالث أيام العيد.. صور

شهد كورنيش النيل بمحافظة المنيا، اقبالا كبيرًا من المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك فى ثالث أيام العيد، حيث توافد المواطنين على كورنيش النيل فى الساعات الاولى من الصباح، وازدادت الاعداد مع مرور الوقت.
كما شهدت المراكب النيلية اقبالا كبيرا من الشباب لعمل جولات داخل نهر النيل، والاستماع إلى الاغانى، والتنزه مع الطقس الربيعى المميز الذى تشهده المحافظة منذ اليوم الاول من عيد الفطر المبارك.
كما شهدت ايضًا الحدائق العامة والمتنزهات اقبالا كبيرًا من الأسر المنياوية التى توافدت من كل مكان لقضاء اجازت العيد، ياتى ذلك وسط التنسيق بين الاحهزة المعنية من الاجهزة الامنية والوحدات المحلية.
ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، وخاصة طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، للتعامل بكل حسم مع المخالفين، وتطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس المدينة، انه تم إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقري تله، ومهدية، ودمشير، الحوصلية، العبيد، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية للقضاء على عشوائية البناء.
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (1)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (2)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (3)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (4)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (5)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (6)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (7)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (8)
كورنيش المنيا يتجمل بالزائرين (9)
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