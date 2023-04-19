الكهرباء: تطوير منظومة إصدار الفواتير باستمرار لضمان دقة المحاسبة

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركاتها التابعة تعمل على تطوير منظومة اصدار فواتير الاستهلاك بشكل مستمر ، كاشفا أن الوزارة تسعى إلى القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير بنسبة 100%.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاعتماد على احدث أساليب التكنولوجيا الحديثة و البرامج الاليكترونيه في منظومة اصدار الفواتير يعد أهم الخطوات نحو القضاء نهائيا على أخطاء الفاتورة، موضحا أن معدل الشكاوى من أخطاء الفواتير أصبح شبه منعدم و مع ذلك لا يمكن إنكار وجود بعض الأخطاء.
وأشار حمزة إلى أن البرامج و التطبيقات الاليكترونيه التى تعتمد عليها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لها دور كبير فى إصدار فاتورة معبرة عن استهلاك فعلى للمواطن نتيجة دقة القراءة ، مشيرا إلى أن برنامج الاصدار الموحد سيلعب دورا هاما في القضاء نهائيا على أخطاء المحاسبة التى تتسبب فى إصدار فاتورة غير دقيقة فى بعض الأحيان.
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