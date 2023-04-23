اليوم السابع
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قناة الناس تنقل تكبيرات عيد الفطر من مختلف أنحاء العالم.. فيديو

الأحد، 23 أبريل 2023 07:19 م
قناة الناس تنقل تكبيرات عيد الفطر من مختلف أنحاء العالم.. فيديو قناة الناس
كتب محمد شرقاوى

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أذاعت قناة الناس، مقاطع فيديو لمظاهر عيد الفطر من تكبيرات واحتفالات من دول العالم المختلفة، فى رسالة منها عن التعايش وسماحة الدين الإسلامى، وذلك من خلال برنامج "سفراء دولة التلاوة"، شيوخ وعلماء مصر. 
 
ونقلت قناة الناس، مظاهر العيد من مدينة فوبرتال بألمانيا وكذلك من كولومبيا بأمريكا الجنوبية وفنزويلا وكندا والبرازيل، والأرجنتين والأوروجواي وبلجيكا، وغيرها.
 
وقام الأئمة المصريين بإقامة شعائر صلاة العيد، من التكبيرات والخطب وإقامة الصلاة وسط حضور كبير من المسلمين من أصحاب هذه البلاد. 
 
وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها.
 

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