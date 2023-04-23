"قلعة قايتباى" أشهر آثار الإسكندرية تستقبل السائحين على مدار العام.. صور

تعد منطقة قلعة قايتباي الأثرية فى الإسكندرية، والتى تشهد إقبالا متزايد من الزائرين المصريين والعرب والأجانب من دول العالم لتوافر العديد من المقومات السياحية، وهى المقصد الأول على مستوى المحافظة، وتستقبل عشرات الآلاف على مدار العام من جميع الجنسيات.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباى الأثرية بمحافظة الإسكندرية، أحد أهم القلاع الحربية على البحر المتوسط، وعلى مر العصور التاريخية اهتم بها سلاطين وحكام مصر، والتى يعود تاريخ بنائها إلى عام 882 هجريا 1477 ميلاديا، عندما أمر السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى ببناء برج عظيم فى موقع فنار الإسكندرية القديم، عند الطرف الشرقى لجزيرة فاروس قديما.

وأكد محمد متولى، أن قلعة قايتباى الأثرية من أهم المزارات على مستوى الجمهورية، وهى ايقونه عروس البحر المتوسط وهى المقصد الأول على برنامج الزيارة للمصريين والعرب والأجانب، وتلقى اهتماما كبيرا من وزارة السياحة والآثار والمجلس الاعلى للآثار، حيث الاهتمام بها والصيانه بصفه مستمرة، وذلك لقيمتها التاريخية حيث تعود إلى 546 سنة ومساحتها 4,5 فدان ومازالت شامخة والمقصد الأول لزائرى محافظة الإسكندرية.

وأضاف محمد متولى لـ"اليوم السابع"، أن قلعة قايتباى الأثرية هى درة العمارة الإسلامية والحربية فى الوجه البحرى كله وأشهر اثر موجود فى الإسكندرية، والتى يقصده المصريين والعرب والأجانب، لتكون رقم واحد فى زيارتهم للقلعة، والتى بناها السلطان قايتباى، مكان فنار الإسكندرية القديم، والذى كان يعد أحد عجائب الدنيا السبع القديمة وكان الفنار يتكون من ثلاث طوابق وارتفاعه 125 متر والطابق الأرضى فى حوالى 300 غرفة وذلك يدل على ضخامة المبنى فى العصر القديم.

وأشار محمد عز، مدير قلعة قايتياى أن السلطان قايتباى أمر ببناء القلعة لتكون حماية لمدينة الإسكندرية وحماية الميناء الشرقى والذى كان مخصص لسفن تجار الأجانب الذين كانوا يأتون عبر الميناء الشرقى، وتعد قلعة قايتباى الأثرية من أكبر المساحات للمناطق الأثرية حيث تصل مساحتها إلى 17,550 مترا، وتتكون من البرج الرئيسى وأسوار خارجية وأسوار داخلية والبرج الرئيسى يوجد أعلاه شعار الجمهورية وهذا الشعار يوجد فقط فى منطقتين أثريتين فقط هما قاعة صلاح الدين فى طابا، وقلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية، وكذلك يوجد داخل القلعة مسجد وهو من أقدم المساجد فى الإسكندرية.

وأضاف محمد عز لـ" اليوم السابع " أنه كان فى نهاية الطابق الثالث تمثال إله البحر بوسيدن يحمل فيه شعلة من النيران من أجل الانارة للسفن التى تأتى ليلا عن طريق البحر وبجوارالتمثال يوجد ماجيك يقال أنها مرآة سحرية تعكس الضوء للسفن عند دخولها الميناء الشرقى، وفى القرن الـ18 حدث زلزالين مدمرين، قضوا على الفنار القديم، أحد عجائب الدنيا السبع، وكان فى هذا الوقت زيارة السلطان قايتباى إلى مدينة الإسكندرية.

وأوضح مدير عام قلعة قايتباى، أن هناك أيضا كان توجد الطاحونة التى كانت تستخدم فى طحن الغلال، والطابق الثانى كان مخصص اجتماعات قادة الجنود، والطابق الثالث يوجد سقاطة الزيت المغلى يستخدم فى حالة الاعتداء من الاعداء، ويوجد فى الطابق الثالث عدد 28 غرفة للجنود مزودة بفتحات كان تستخدم لوقوف الجنود خلفها للدفاع عن القلعة بالسهام أو البنادق الموجودة فى ذلك الوقت، وكانت تعطيهم تلك الفتحات مساحة لرؤية الأعداء من أعلى، وقلعة قايتباى الأثرية تجمع بين عبق التاريخ وجمال وسحر الطبيعة لموقعها المتميز، لتكون المقصد السياحى الاول فى الإسكندرية والوجه البحرى.