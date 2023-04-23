"فينوس" سفيرة السياحة الإيطالية بإطلالة عصرية بتقنية الذكاء الاصطناعى.. فيديو

كتب ــ محمد رضا

من المؤكد أن الفنان الإيطالى ساندرو بوتيتشيلى، لم يتخيل أبدًا "فينوس" إلهة الحب التى ظهرت فى روائع القرن الخامس عشر "ولادة فينوس" و "بريمافيرا" - وهى تأكل الإسباجيتى أو ترتدى السراويل القصيرة أمام الكولوسيوم الرومانى، لكن حملة تسويقية جديدة من قبل وزارة السياحة الإيطالية حولت الإله القديم إلى "مؤثر افتراضى" بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعى.

الحملة التى تحمل اسم "Open to wonder" تتميز بتجسيد الإله فينوس، مرتدية ملابس عصرية من المصممين، وتلتقط صورًا ذاتية فى ساحة سانت مارك، وتستمتع بركوب دراجة أمام الكولوسيوم، وتناول البيتزا على ضفاف بحيرة كومو، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية.

وترى وزارة السياحة الإيطالية، أن ظهور "فينوس" فى دور المؤثر الحديث سيقود كل زائر دولى لاكتشاف معالم إيطالية، وتقول الوزارة: "نرحب بـ"فينوس" المميزة لـ بوتيتشيلى، التى أعارت وجهها لتخبرنا عن جمالنا، من أشهر المدن الكبرى إلى أكثر الزوايا المخفية فى إيطاليا".

ظهرت الحملة، وهى تعاون بين وزارة السياحة والوكالة الوطنية للسياحة، على وسائل التواصل الاجتماعى، مع صورة متحركة لـ"فينوس" تغمز فى وجه متابعيها عبر صفحات تحمل اسم "venereitalia23".

وفى أحد منشورات الصفحة على موقع "إنستجرام"، تقوم "فينوس" بتوجيه المؤثرين المعاصرين بطريقة مثيرة بعضها تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر، بينما يتميز البعض الآخر بنموذج بشرى لم يُرى وجهه أبدًا، ولكن له نفس الشعر الطويل المتموج، وتقول فينوس: "عمرى 30 عامًا.. حسنًا، ربما أكبر قليلاً.. أنا مؤثر افتراضى".

تم تقديم الحملة الترويجية للسياحة الإيطالية من خلال مؤتمر صحفى فى روما، بمشاركة وزيرة السياحة دانييلا سانتانكى، ووزير الخارجية أنطونيو تاجانى، ووزير الرياضة والشباب أندريا أبودى، والمدير الإدارى لشركة Enit Ivana Jelinic، وذلك وفقًا لما نشره موقع "italy24".

بدورها، قالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكى، "لم أخجل أبدًا من أن أكون شخصًا طموحًا والآن وزيرًا طموحًا أيضًا.. إن طموح هذه الوزارة هو جعل إيطاليا تحتل المرتبة الأولى فى العالم، وإن بيانات عيد الفصح إيجابية للغاية وأنا متأكدة من أن عام 2023 سيكون عام تجاوز 2019.. لذا يجب أن نعمل جميعًا معًا"، وأضافت "لسنا جيدين فى الترويج لأنفسنا، ولدينا سببًا لنكون أكثر فخرا بوطننا".

فيما أضاف وزير الخارجية تاجانى، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان أن روما هى موقع المعرض الجديد، وقال: "إنها مباراة صعبة ولكننا نقدم كل ما لدينا.. سنبذل قصارى جهدنا لدعم سياسة السياحة والأحداث الكبرى، بما فى ذلك الأحداث الرياضية".



فينوس إلهة الحب فى إطلالة عصرية



فينوس بالدراجة الهوائية أمام الكولوسيوم فى إيطاليا



فينوس تتناول البيتزا الإيطالية



فينوس تقدم أشهر الأطعمة الإيطالية

وتابع: "هذه أيضًا طريقة لممارسة السياسة الخارجية، وستبث جميع سفارات العالم الفيديو الذى نقدمه اليوم لإظهار الإمكانات غير العادية لإيطاليا، ويجب أن نكون قادرين على تحقيق أقصى استفادة من كل ما تركه لنا الله وأسلافنا.. ولدينا مصلحة واحدة فقط، يجب أن نحمى 60 مليون إيطالى".

ووفقًا لـ Marina Lalli رئيس Federturismo Confindustria، فإن هذه حملة ناجحة للغاية، حيث قالت: "تم تحويل علمنا إلى نافذة تمثل بشكل جيد قدرتنا على الترحيب والعجائب التى يمكن الاستمتاع بها فى البانوراما الإيطالية، وكلمة "wonder" موجودة أيضًا فى الدعوات، وعلاوة على ذلك، بعد استخدام فينوس لـ بوتيتشيلى، كشهادة اجتماعية، أعيد تفسيرها فى إطلالة حديثة، وأعتقد أنه يمكن أن يجذب انتباه الشباب من خلال تقريبهم من الفن".



إطلالة عصرية للإله فينوس للترويج للسياحة الإيطالية



فينوس بملابس عصرية للترويج للسياحة الايطالية



فينوس على لوحات الإعلانات



فينوس في الملاعب الإيطالية