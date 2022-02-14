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بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.. تعرف على إلهة الحب في مصر القديمة

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:10 ص
بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.. تعرف على إلهة الحب في مصر القديمة الإلهة حتحور
كتب محمد أسعد

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تعددت الآلهة وصفاتهم ورموزهم بمصر القديمة، ولكن تميزت الإلهة حتحور إلهة الحب بين المعبودات، حيث كانت من أشهر المعبودات في مصر القديمة، وعرفت كربة للموسيقى والحب والعطاء والأمومة، كما كانت تدعى إلهة الحب والإلهة المرحة الطروب بين النساء.
 
ارتبطت الإلهة حتحور بفكرة الربة الأم، وعرف اسم حتحور منذ العصر العتيق أو قبل ذلك حيث ورد في أسماء وألقاب الكهنة التي وردت على نقوش الأختام في هذه الفترة.
 
وعبدت حتحور في جميع أرجاء مصر القديمة لكن كان مركز عبادتها الأصلي في دندرة.
 
معابد الإلهة حتحور: 
 
كانت حتحور إلهة دندرة في كل العصور القديمة، وكانت تعبد فيها منذ عصر الدولة القديمة، تقع دندرة على الضفة الغربية لنهر النيل في محافظة قنا، ويوجد بها المعبد الرئيسي الذي كرس لحتحور ومعها زوجها وابنهما، وهو آية في العمارة ومثالا فريدًا في الفنون وهو من أكثر المعابد المصرية حفظًا، حيث شيد في عهد أواخر ملوك البطالمة بدءًا من بطلميوس السابع حتى الحادي عشر، وهناك إضافات ترجع للأباطرة الرومان ومن أشهرهم أغسطس وتيبريوس وغيرهما.

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