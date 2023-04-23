فاكسيرا: معظم حالات الإصابة بالتهاب السحايا تحدث في الأطفال أقل من 5 سنوات

كتب وليد عبد السلام

كشف المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا ، إن هناك العديد من عوامل الخطورة والتي يمكن تفاديها منعا للإصابة بالتهاب السحايا والحماية من مضاعفاته.

وقال المركز القومى للتطعيمات: "معظم حالات الإصابة ب التهاب السحايا الفيروسي تحدث في الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر، ولكن يشيع التهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة في من تقل أعمارهم عن 20 عاما".

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بفاكسيرا ، أنه ينبغي عدم التزاحم والتواجد في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية، مؤكدا أن طلبة الجامعات وخاصة ساكني المدن الجامعية والعاملون بالقواعد العسكرية وطلبة المدارس وخاصة الداخلية منها والعاملين بمرافق رعاية الأطفال هم الأكثر عرضه للإصابة بالتهاب السحايا البكتيري.