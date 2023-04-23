عميد أسنان القاهرة: توطين صناعة كراسى "الأسنان والزراعات" بخامات محلية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان ب جامعة القاهرة ، أن الكلية تسابق الزمن للانتهاء من مشروع توطين صناعة الزراعات الخاصة بالأسنان، مشيرا إلى قرب الانتهاء منه، وأن مرحلة تطوين الصناعة المحلية وفق خطة الكلية ستكون المرحلة الأولى منه صناعة الزراعات وكرسى الأسنان، حيث نجحت الكلية فى إنتاج وتصنيع محلى لكرسى الأسنان بمكونات حوالى 70% مصرية، وذلك بعد الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الكلية وبالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتصنيع المحلى، موضحا أنه تم استغلال أبحاث الكلية ونجرى البحث والتطوير لتصنيع بدائل العظم ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية تتضمن أعمال الحشو وتوفير منتجات محلية.

وتابع الدكتور هشام عبد الحكم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى إنتاج الكراسى والزراعات حصول الطبقة المتوسطة والفقيرة التي كانت لا تستطيع الحصول على الزرعة لارتفاع أسعارها، ولكن عندما تكون بصناعة محلية مصرية ستصبح فى متناول الجميع ونحن نستهدف هذه الشريحة من المجتمع.