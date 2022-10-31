عميد أسنان القاهرة: إنشاء المكتب الأخضر بالكلية لتعزيز الاستدامة البيئية

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنشاء المكتب الأخضر ، بهدف أن تصبح الكلية مؤسسة رائدة عالميا فى تعزيز الاستدامة البيئية، والعمل على إيجاد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية مناسبة وعادلة مجتمعيا ومجدية اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة فيما يتعلق بمواجهة آثار التغيرات المناخية واستضافة مصر لقمة المناخ شرم الشيخ، وتوجيهات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت.

وأضاف عبدالحكم فى بيان صحفى، أن المكتب الأخضر سيتولى غرس وتعزيز ثقافة الاستدامة والإشراف على ملف تقرير الاستدامة وبرامج الحد من استهلاك الطاقة والمياه وبرامج إدارة النفايات، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي.

وأكد عميد كلية طب الأسنان، أن الكلية بدأت استخدام الأشعة الديجيتال عند تحميض أفلام الأشعات وذلك للحد من استخدام المخلفات الكيميائية المستخدمة في التحميض والتعامل مع المكتب الرقمي بالكلية بدلا من المعامل التقليدية، فضلا عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء شملت استخدام أدوات ولمبات كهربائية موفرة واستغلال أشعة الشمس في إنارة العيادات صباحا.

وأشار إلى خطة لترشيد استهلاك المياه باستخدام صنابير ذات تحكم آلي بحساسات تساعد على ملئ مقدار كوب واحد فقط للمريض، وتطهير المصارف الخاصة بالمياه كل فترة مع إعادة تدويرها مرة أخرى.

وذكر أنه سيتم الحد من استخدام المواد البلاستيكية واستبدالها بمواد من الاستلانس وذلك لسهولة تقيمها واستخدامها مرة أخرى، مع فصل جمع القمامة وفصلها إلى قمامة بيولوجية تشمل الأسنان المخلوع والدم والأنسجة وقمامة حادة كالإبر والمشارط، وباقي أنواع القمامة العادية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.