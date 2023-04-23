زراعة أشجار مثمرة بقرى ومراكز أسوان ضمن مبادرة "100 مليون شجرة".. صور

أسوان - صلاح المسن

تعزيزا لجهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة 100مليون شجرة بالمحافظات، وفي اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وزارة الإنتاج الحربي، تجري علي قدم وساق الجهود بقري ومدن محافظة أسوان، لزراعة حصة المحافظة، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة، وزيادة المسطحات الخضراء.

وتجري المتابعة الدقيقة لآلية زراعة الأشجار المخصصة لمحافظة أسوان، بإجمالى 125 ألف شجرة ظل ومثمرة طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى ليتم زراعة هذه الأشجار،بكافة المدن والمراكز بما يساهم فى الحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين.

بالإضافة إلى إستخدام الأشجار، كمصدات للرمال، ولترطيب الطقس العام، وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة بتكثيف أعمال رفع الرمال من جوانب الطرق الرئيسية، حيث تقوم اللجنة المشكلة بالمرور الميدانى على كافة الأماكن والمواقع المستهدف زراعتها للإطمئنان على تنفيذ أعمال الزراعة بالجودة المطلوبة التى تساهم فى نمو هذه الأشجار بشكل مستقبلى على الوجه الأكمل، لبناء نظام بيئي صحي متكامل وتوفير الأجواء الصحية الشاملة لكافة المصريين، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

تم زراعة أكثر من 32 ألف شجرة من المستهدف، وجارى زراعة 1200 شجرة أخرى متبقية في المشاتل الزراعية، باقى المراكز والمدن للوقوف على أعمال التشجير للأشجار المختلفة والتى تضم 12 صنف من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون والزيتون والرمان والنبق، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء حيث تم من زراعة أكثر 70 % من الكميات المستلمة منها حتى الآن .

وفي مركز أسوان يجري تطوير منظومة التشجير، داخل نطاق أحياء المركز ، يتم زراعة الأشجار علي جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلي الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة، و الحفاظ على ما تم زراعته من الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي.

وفي مركز كوم امبو، تجري أعمال صيانة وتنظيف حديقة السجل المدني بقرية سلوابحري، تمهيدا لزراعتها بالاشجار المثمرة وأشجار الظل ورفع كفاءتها كمتنفس طبيعي بالقرية والحفاظ على البيئة، كما تجري مع المتابعة المستمرة لرعاية الأشجار والحفاظ عليها من التلف وفق الأصول الفنية المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بأنحاء قري المركز.

وفي مركز ادفو شمال محافظة أسوان، يجري رفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق مركز ادفو، والارتقاء بالمسطحات، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، والاهتمام بتجميل الحدائق، في سياق المظهر الجمالي، حيث تم رفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال،يأتي ذلك من الاعتناء بالنباتات والأشجار لما تمثله من مظهر جمالى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة كما يتم إمداد الحدائق والمتنزهات والميادين بكميات مناسبة من الأشجار؛ لنشر الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين.

وفي مركز نصر النوبة يجري زيادة المسطحات الخضراء، بنطاق المركز فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة، و بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء ، مما يساهم أيضا في تحسين الصورة البصرية للمواطنين

وفي مركز دراو، يتم أيضا، زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين، مع المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، ومتابعة أعمال زراعة الأشجار المثمرة والأشجار الخشبية، والتأكد من زراعتها في أماكنها ومراعاتها بعد ان تم زراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق والحدائق العامة تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية.







































