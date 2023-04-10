حياة كريمة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لنجاح قافلة العيون الطبية لطلاب المدارس

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه أشرف عطية، محافظ أسوان، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات القافلة الطبية للعيون لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزى أسوان ونصر النوبة، ومنها توفير سيارة مينى باص لنقل التلاميذ لمقر تمركز القافلة الطبية والعودة بهم إلى مدارسهم بعد توقيع الكشف الطبى اللازم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الإرتقاء بالظروف والخدمات الصحية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من الجوانب اللازمة لتحسين الظروف المعيشية وتلبية المطالب والإحتياجات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والأهالى وخاصة فى القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

ومن جانبها، أوضحت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أن القافلة الطبية للعيون يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرتى التربية والتعليم والصحة ، بالإضافة إلى فرع المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت، أن القافلة تستمر فى الفترة من يوم 9 وحتى 13 من الشهر الحالى وتستهدف توفير إجراءات الكشف الطبى لمتوسط عدد 500 تلميذ وطالب يومياً حيث يتم فتح ملف طبى خاص لكل تلميذ يتضمن قياسات للنظر وغيرها من التقارير والإجراءات الصحية اللازمة للحالات التى تحتاج إلى عمل نظارات أو إجراء عمليات وتدخلات جراحية مناسبة ، علاوة على الأدوية والعلاج الذى يتم صرفه بالمجان من الصيدلية المصاحبة للقافلة.

وأشارت إلى أن أماكن تمركز فعاليات القافلة الطبية للعيون داخل مركز أسوان تشمل مدرسة 23 يوليو الإبتدائية بقرية أبو الريش ، ومدرسة عزبة النهضة الإبتدائية بمنطقة عزب كيما ، ومدرسة عبد المالك عوضون الإبتدائية بمنطقة السيل الجديد ، وأيضاً مدرسة الرائد يعقوب الإبتدائية بقرية غرب سهيل ، بالإضافة إلى مدرسة قسطل بقرية قسطل بمركز نصر النوبة.