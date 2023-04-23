بحث حالة 600 أسرة أولى بالرعاية لتوصيل مياه الشرب لمنازلهم فى الفيوم.. صور

الفيوم – رباب الجالى

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعضو المنتدب، إن فريق المشاركة المجتمعية بالشركة، نظم زيارات ميدانية، لنحو 600 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، خلال الثلاث أشهر الماضية، لبحث حالتهم، ومعاينة منازلهم.

وأضاف، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن هذه الخطوة، جاءت في إطار الدور المجتمعي للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين، في إطار بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني .

وأوضح، أن اختيار الحالات يكون، وفقا لضوابط محددة، من أجل ضمان التأكد التام من أحقية المستفيدين، من الدعم الذي تقدمه الشركة، من خلال البحث الجاد، والمعاينة على الطبيعة، مشيرًا إلى أن الشركة، تقدم التسهيلات المتاحة في إطار اللوائح، والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة .



بحث توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى الفيوم(1)



بحث توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى الفيوم (2)



بحث توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى الفيوم(3)