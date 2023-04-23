رئيس المتحف القومي للحضارة لـ"أ ش أ": إقبال كبير من الزائرين خلال عيد الفطر

وأضاف الدكتور غنيم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن المتحف واكب عيد الفطر بأنشطة مميزة تتضمن ورشا فنية وأنشطة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم شرح ميداني للزائرين على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المتحف خلال شهر رمضان المبارك قام بعدد من الأنشطة والفعاليات بمناسبة الشهر الفضيل، والتي لاقت إقبالا كبيرا من الزائرين، وكانت تحت عنوان "بروح رمضانية"، بالإضافة إلى ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات وتنفيذ فانوس رمضان.

وأوضح أن المتحف يستعد لموسم السياحة الصيفية، بالإضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم في كافة المجالات، وهو ما سبق تقديمه ولاقى إقبالا كبيرا.

وأشار إلى أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسئولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر ومنهم رئيس قبرص ووزير الثقافة السياحة الصيني .

كما لفت إلى أن المركز نظم مؤخرا الملتقى العلمي الثاني لمركز صيانة وترميم الآثار والذي شارك به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في علوم صيانة وترميم الآثار، بجانب العديد من الفعاليات التراثية والفنية وآخرها فاعلية تراث الشرقية ، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات تراث المحافظات المصرية المختلفة لتسليط الضوء على تراث هذه المحافظات ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة المتحف وافق على استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتي لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية ، نظراً لعدم إمكانية تقديم الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين لأسباب ترجع للحفاظ على المومياوات ومعدلات ومدة التواجد داخل القاعة، على أن يبدأ تنفيذ الفكرة خلال الفترة المقبلة.