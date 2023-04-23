مراكز الشباب فى بني سويف تواصل استقبال المواطنين ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى"

بنى سويف هانى فتحى

تواصل مراكز الشباب فى بني سويف، استقبال المواطنين من كافة الفئات والمراحل العمرية ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، "العيد أحلى بمراكز الشباب" لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب أثناء عيد الفطر المبارك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأثنى محافظ بنى سويف فى بيان له على المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى بهدف تحقيق إستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبة للنشء والشباب وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في مجال تقديم خدمة للنشء والشباب والمواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية

من جهته أوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن المبادرة يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى احتفالا بعيد الفطر المبارك وتحقيق مراكز الشباب كمراكز شباب خدمة مجتمعية شاملة من خلال فتح مراكز الشباب ابوابها امام الجمهور خلال أيام العيد وتتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب لإدخال البهجة والسعادة والسرور عليهم أثناء أيام عطلة العيد.

وأشار، إلى أنه يتم من خلال المبادرة تنظيم مسابقات في ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وتنورة وتوزيع هدايا والعاب على الأطفال وأغاني مفرحة وتنس طاولة وبلياردو وحمامات السباحة بمراكز الشباب، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صـلاح مدير إدارة الشباب و مديري الإدارات الفرعية واالعاملين بمراكز الشباب.