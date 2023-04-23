جوالة مركز شباب ميت نما يشاركون فى إعادة أكثر من 90 تائها بحديقة الحيوان

القليوبية - إبراهيم سالم

شارك فريق الجوالة والجوالات بمركز شباب ميت نما بإدارة شباب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مع مجموعات فلك النور الكشفية، فى مبادرة إعادة التائهين من داخل حديقة الحيوان بالجيزة، تحت إشراف إدارة الشباب بالمديرية، وفى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فاستطاع الفريق إرجاع أكثر من 90 طفلا تائها إلى والديهم وذويهم.

وأشاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الفاعل لفريق الجوالة والجولات للعام الثانى على التوالى، فى تبنيهم هذه المبادرة المؤثرة بشكل كبير فى خدمة المجتمع، معربا عن مدى سعادته بتحقيق الصالح العام ومساعدة الآخرين خارج ناطق مراكز الشباب لمد يد العون للجميع المواطنين، مؤكدا على أن أبناء عشائر الجوالة بالمحافظة دائما ما يفكرون ويتبنون أفكار جديدة خارج الصندوق.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من قبل بدء إجازة العيد رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيراً إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب خلال إجازة العيد .

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تقدم لفرق الجوالة كل الدعم و الدورات التدريبية فى مجالات عدة لتهيئتهم للعمل العام، والتصدى لما يتعرضوا له من معوقات على أرض الواقع، كما حققت المبادرة أهدافها من خدمة زائرين المنتزهات العامة، ففى وسط احتفالات العيد و الجموع من الناس، والتى تحدث دائما أزمات من تيه الأطفال فى وسط الزحام، فعمل شباب المبادرة على مساعدة ارجع أكثر من 90 طفل تائه إلى أسرته.