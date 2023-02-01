جامعة الزقازيق تتقدم 49 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسبانى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أظهر تصنيف ويبومتركس الإسبانى لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدمًا متميزًا، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز الـ 1066 عالميًا من بين 11993جامعة عالمية مدرجة لعام 2023 وفي المركز الـ 15 أفريقيا من بين 2065 جامعة مدرجة بالتصنيف، والمركز الخامس محليًا من بين 78 جامعة مصرية مدرجة لعام 2023.

وقد حصلت جامعة الزقازيق على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف ويبومتركس الاسبانى الدولي لعام 2023 حيث تقدمت بالترتيب 49 مركزاً عالمياً عن تصنيف يوليو 2023 حيث كانت تحتل الجامعة المركز الـ 1115 عالميا، كما تقدمت بالترتيب على مستوى الجامعات الافريقية مركزا واحدا حيث كانت تحتل المركز الـ 16 في تصنيف يوليو 2022 وحافظت الجامعة علي مركزها عربيا حيث جاءت في المركز الـ 16ضمن 1368 جامعة عربية مدرجة بالتصنيف ، كما جاءت في المركز الخامس محليًا ضمن 78 جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف، فى حين كان ترتيب الجامعة فى المركز السادس في يوليو الماضي، وفقًا تصنيف ويبومتركس الدولي لعام 2022.

وأشاد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بالانجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميزا، كما أشاد سيادته أيضا بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

و أكد رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2023

كما قدم الدكتور خالد الدرندلى خالص الشكر والتقدير لعلماء الجامعة و باحثيها بكافة التخصصات العلمية، على هذا الإنجاز والذي تم فيه مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهد المتميز في النشر الدولي، مثنيا على جهود فريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية.

كما أضافت أيضا أن هذا التصنيف يعتمد على ثلاث مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهم مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، مشيرة إلى أن جامعة الزقازيق جاءت بالمركز الـ 822 في مؤشر الانفتاح (Openness)، بتقدم 214 مركزا عن الإصدار السابق، كما جاءت بالمركز الـ 546 عالمياً بتقدم ٧ مركز عن الإصدار السابق في مؤشر التميز البحثي (Excellence)، والمركز الـ 5056 عالمياً بتقدم 72 مركز عن الإصدار السابق في مؤشر التأثير (Impact).

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف ويبومتركس الاسباني هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي ويغطي أكثر من 30,000 جامعة وينشر منهم 16,000 جامعة، لافتا إلى أن تصنيف ويبومتركس الاسباني للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

وأشارت د.سالي محمود مديرة وحدة التصنيف بمركز ادارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بان تصنيف ويبومتركس الاسباني هو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية (الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام).وقد بينت د. سالي بان مؤشر الانفتاح (Openness) هو نفسه تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية (Transparent Ranking)، والذي حققت الجامعة فيه زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، حيث بلغ عدد الاستشهادات 284266 استشهادا في إصدار يناير 2023 مقارنه بالإصدار السابق يوليو 2023 والذي بلغ 185792 استشهاد بزيادة قدرها 98474 استشهاد بنسبة 65 % خلال ستة أشهر فقط، مؤكدة أن هذه الزيادة في عدد الاستشهادات التي تشير الي زيادة الإنتاج العلمي للجامعة وعن جودة مخرجات البحث العلمي لهيئة التدريس والباحثين بالجامعة.