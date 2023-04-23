توزيع وغرس 163 ألف شجرة بمراكز وقرى الفيوم ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، توزيع وغرس 163 ألف و145 شجرة مثمرة، وغير مثمرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، فى إطار حرص الدولة على تحقيق، وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن.

وأوضح "الأنصاري"، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، أن الجهات المعنية، وردت 182 ألف و925 شجرة لمحافظة الفيوم حتى اليوم، منها أشجار مثمرة مثل الزيتون، والليمون، واليوسفى، والرمان، وأشجار أخرى غير مثمرة مثل الكافور، والأكاسيا سالنجا، والكونو كاريس، والكازورينا وغيرها، بالإضافة لـ 12 ألف و900 شجرة، استلمتها المحافظة من وزارة البيئة.

وأضاف، أن المحافظة، انتهت من غرس 163 ألف و145 شجرة مثمرة، وغير مثمرة، من الأشجار التى وردت إليها، وجارِ توزيع الباقى لغرسه، بالوحدات المحلية لمختلف مراكز المحافظة، منها 35465 شجرة لمركز ومدينة الفيوم، و26050 شجرة لمركز ومدينة يوسف الصديق، و24450 شجرة بمركز سنورس، و25400 شجرة بمركز من مراكز أبشواى، وبمركز طامية 24050 شجرة، وبمركز إطسا 22830 شجرة، لتوزيعها على الأحياء، والوحدات القروية، مشيراً إلى أنه وزعت 2000 شجرة "مجتمع مدني"، إضافة لـ 2900 شجرة، وزعها جهاز شؤون البيئة بالفيوم، على جمعيات تنمية المجتمع.

وأوضح، أنه يراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء التى يوجد بها ظهير صحراوى، وعلى الطرق العامة، لافتًا إلى أنه يحدث تنسيق بين الوحدات المحلية "إدارة الحدائق وقسم التشجير"، مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها فى رى ورعاية الأشجار التى زرعت بنطاق دائرتها.